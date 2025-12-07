Direktorijum kompanija
Meituan
Meituan Hardverski Inženjer Plate

Prosečna Hardverski Inženjer ukupna kompenzacija in China u Meituan kreće se od CN¥403K do CN¥587K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Meituan. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$64.9K - $73.9K
China
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$56.5K$64.9K$73.9K$82.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Meituan?

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Meituan in China iznosi CN¥586,876 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Meituan za Hardverski Inženjer poziciju in China je CN¥402,855.

Drugi resursi

