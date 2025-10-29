Direktorijum kompanija
Medallia
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Tehničkih Programa

  • Sve Menadžer Tehničkih Programa plate

Medallia Menadžer Tehničkih Programa Plate

Medijana Menadžer Tehničkih Programa kompenzacionog paketa in United States u Medallia iznosi A$351K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Medallia. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Ukupno godišnje
A$351K
Nivo
L6
Osnovna plata
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Bonus
A$30.8K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Tehničkih Programa ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Tehničkih Programa poziciju u Medallia in United States iznosi A$439,185 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Medallia za Menadžer Tehničkih Programa poziciju in United States je A$343,643.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Medallia

Srodne kompanije

  • FICO
  • Qualtrics
  • Cornerstone OnDemand
  • CDW
  • Mastek
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi