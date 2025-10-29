Softverski Inženjer kompenzacija in Spain u Medallia iznosi €83.1K po year za Staff Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Spain iznosi €83.2K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Medallia. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
