Softverski Inženjer kompenzacija in United States u McKinsey kreće se od $131K po year za Junior Engineer do $293K po year za Principal Architect I. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $185K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete McKinsey. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***