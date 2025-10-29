Direktorijum kompanija
McKinsey
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

McKinsey Menadžer Proizvoda Plate

Menadžer Proizvoda kompenzacija in United States u McKinsey kreće se od $205K po year za Product Manager do $238K po year za Principal. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $217K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete McKinsey. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u McKinsey?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u McKinsey in United States iznosi $285,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u McKinsey za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $216,400.

Drugi resursi