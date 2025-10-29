Konsultant za Upravljanje kompenzacija in United States u McKinsey kreće se od $121K po year za Business Analyst do $388K po year za Partner. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $245K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete McKinsey. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
