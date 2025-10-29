Direktorijum kompanija
Medijana Engagement Manager kompenzacionog paketa in United States u McKinsey iznosi $300K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete McKinsey. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
McKinsey
Engagement Manager
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$300K
Nivo
-
Osnovna plata
$300K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
7 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u McKinsey?
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Engagement Manager poziciju u McKinsey in United States iznosi $375,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u McKinsey za Engagement Manager poziciju in United States je $270,000.

