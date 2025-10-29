Direktorijum kompanija
McKinsey
  • Plate
Naučnik Podataka kompenzacija in United States u McKinsey kreće se od $152K po year za Data Scientist do $248K po year za Principal. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $170K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete McKinsey. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Prikaži 4 Više nivoa
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u McKinsey?

Uključeni Nazivi

Zdravstvena informatika

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u McKinsey in United States iznosi $327,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u McKinsey za Naučnik Podataka poziciju in United States je $170,000.

