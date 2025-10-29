Naučnik Podataka kompenzacija in United States u McKinsey kreće se od $152K po year za Data Scientist do $248K po year za Principal. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $170K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete McKinsey. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
