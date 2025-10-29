Direktorijum kompanija
McKinsey
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

McKinsey Poslovni Analitičar Plate

Poslovni Analitičar kompenzacija in United States u McKinsey kreće se od $124K po year za Business Analyst do $250K po year za Engagement Manager. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $134K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete McKinsey. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 4 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u McKinsey?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u McKinsey in United States iznosi $250,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u McKinsey za Poslovni Analitičar poziciju in United States je $127,000.

