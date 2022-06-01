Direktorijum kompanija
MCI
MCI Plate

Plate MCI kreću se od $21,882 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис Операције na nižem nivou do $116,288 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u MCI. Poslednja izmena: 10/22/2025

Кастомер Сервис Операције
$21.9K
Менаџмент Консултант
$44.3K
Машински Инжењер
$51.1K

Софтверски Инжењер
$116K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u MCI je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $116,288. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u MCI je $47,731.

Drugi resursi