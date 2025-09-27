Direktorijum kompanija
McGraw Hill
  • Plate
  • УИкс Ресерчер

  Sve УИкс Ресерчер plate

McGraw Hill УИкс Ресерчер Plate

Medijana УИкс Ресерчер kompenzacionog paketa in United States u McGraw Hill iznosi $100K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete McGraw Hill. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
McGraw Hill
UX Researcher
Irvine, CA
Ukupno godišnje
$100K
Nivo
L2
Osnovna plata
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u McGraw Hill?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Додај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za УИкс Ресерчер poziciju u McGraw Hill in United States iznosi $121,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u McGraw Hill za УИкс Ресерчер poziciju in United States je $95,000.

