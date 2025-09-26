Direktorijum kompanija
M.C. Dean
  • Пројект Менаџер

  • Sve Пројект Менаџер plate

M.C. Dean Пројект Менаџер Plate

Medijana Пројект Менаџер kompenzacionog paketa in United States u M.C. Dean iznosi $130K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete M.C. Dean. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
M.C. Dean
Electrical Systems Manager
Cheyenne, WY
Ukupno godišnje
$130K
Nivo
-
Osnovna plata
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u M.C. Dean?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Пројект Менаџер poziciju u M.C. Dean in United States iznosi $152,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u M.C. Dean za Пројект Менаџер poziciju in United States je $125,000.

