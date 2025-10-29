Direktorijum kompanija
MBition
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

MBition Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Germany u MBition iznosi €82.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete MBition. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
MBition
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€82.3K
Nivo
Senior
Osnovna plata
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.7K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u MBition?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Plate za praksu

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u MBition in Germany iznosi €94,368 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u MBition za Softverski Inženjer poziciju in Germany je €84,052.

