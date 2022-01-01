Direktorijum kompanija
Mazars
Mazars Plate

Plate Mazars kreću se od $12,060 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $112,435 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Mazars. Poslednja izmena: 10/22/2025

Рачуновођа
$47.2K
Дата Сајентист
$112K
Финансијски Аналитичар
$58.9K

Људски Ресурси
$12.1K
Правни
$45.6K
Менаџмент Консултант
$80.4K
Маркетинг Операције
$34.2K
Продукт Дизајнер
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Софтверски Инжењер
$56K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Mazars je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $112,435. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mazars je $51,585.

Drugi resursi