Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in India u Mavenir iznosi ₹1.87M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mavenir. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
Mavenir
Senior Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Ukupno godišnje
₹1.87M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Mavenir?

₹13.95M

ЧПП

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Софтверски Инжењер pozīcijai Mavenir in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,413,850. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mavenir Софтверски Инжењер pozīcijai in India, ir ₹1,866,043.

