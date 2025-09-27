Direktorijum kompanija
Maven Securities
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Maven Securities Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United Kingdom u Maven Securities iznosi £152K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Maven Securities. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
Maven Securities
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£152K
Nivo
L2
Osnovna plata
£106K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£45.5K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Maven Securities?

£121K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Софтверски Инжењер pozīcijai Maven Securities in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £223,852. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Maven Securities Софтверски Инжењер pozīcijai in United Kingdom, ir £153,869.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Maven Securities

Srodne kompanije

  • Pinterest
  • Dropbox
  • Intuit
  • SoFi
  • Coinbase
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi