Direktorijum kompanija
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Plate

Plate Marsh & McLennan Companies kreću se od $20,586 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $276,375 za Маркетинг na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Marsh & McLennan Companies. Poslednja izmena: 10/20/2025

Дата Сајентист
Median $245K
Софтверски Инжењер
Median $89K
Рачуновођа
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Актуар
$117K
Бизнис Аналитичар
Median $65K
Дата Аналитичар
$60.6K
Финансијски Аналитичар
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Менаџмент Консултант
$30.7K
Маркетинг
$276K
Маркетинг Операције
$95.8K
Партнер Менаџер
$221K
Продукт Менаџер
$102K
Пројект Менаџер
$81.2K
Продаја
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Технички Програм Менаџер
$203K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Marsh & McLennan Companies je Маркетинг at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $276,375. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Marsh & McLennan Companies je $89,000.

