Direktorijum kompanija
Manta
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Manta Plate

Plate Manta kreću se od $135,926 ukupne kompenzacije godišnje za Tehnički Menadžer Računa na nižem nivou do $179,100 za Arhitekta Rešenja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Manta. Poslednja izmena: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Arhitekta Rešenja
$179K
Tehnički Menadžer Računa
$136K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Manta je Arhitekta Rešenja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Manta je $157,513.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Manta

Srodne kompanije

  • Microsoft
  • SoFi
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/manta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.