Mankind Pharma Plate

Plate Mankind Pharma kreću se od $5,818 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $11,312 za Машински Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Mankind Pharma. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Дата Аналитичар
$5.8K
Машински Инжењер
$11.3K
Продукт Менаџер
$9.1K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Mankind Pharma je Машински Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $11,312. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mankind Pharma je $9,077.

