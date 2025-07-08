Direktorijum kompanija
Malt
Malt Plate

Plate Malt kreću se od $68,158 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $71,800 za Ljudski Resursi na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Malt. Poslednja izmena: 11/23/2025

Softverski Inženjer
Median $68.2K
Ljudski Resursi
$71.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Malt je Ljudski Resursi at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $71,800. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Malt je $69,979.

