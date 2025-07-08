Direktorijum kompanija
Malga Plate

Plate Malga kreću se od $35,668 ukupne kompenzacije godišnje za Poslovni Razvoj na nižem nivou do $68,075 za Prodaja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Malga. Poslednja izmena: 11/23/2025

Poslovni Razvoj
$35.7K
Prodaja
$68.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Malga je Prodaja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $68,075. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Malga je $51,871.

