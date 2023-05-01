Direktorijum kompanija
Major League Soccer
Major League Soccer Plate

Medijana plate Major League Soccer je $112,435 za Menadžer Programa . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Major League Soccer. Poslednja izmena: 11/22/2025

Menadžer Programa
$112K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Major League Soccer je Menadžer Programa at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $112,435. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Major League Soccer je $112,435.

