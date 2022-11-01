Direktorijum kompanija
Major League Hacking
Major League Hacking Plate

Plate Major League Hacking kreću se od $28,855 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Tehničkih Programa na nižem nivou do $102,000 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Major League Hacking. Poslednja izmena: 11/22/2025

Softverski Inženjer
$102K
Menadžer Tehničkih Programa
$28.9K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Major League Hacking je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $102,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Major League Hacking je $65,428.

