Majesco Plate

Plate Majesco kreću se od $13,928 ukupne kompenzacije godišnje za Tehnički Pisac na nižem nivou do $246,960 za Menadžer Tehničkih Programa na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Majesco . Poslednja izmena: 11/22/2025