Prosečna Солушн Архитекта ukupna kompenzacija in Canada u Mailchimp kreće se od CA$171K do CA$249K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mailchimp. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CA$197K - CA$224K
Canada
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
CA$226K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Mailchimp, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Солушн Архитекта poziciju u Mailchimp in Canada iznosi CA$249,443 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mailchimp za Солушн Архитекта poziciju in Canada je CA$171,228.

