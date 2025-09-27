Direktorijum kompanija
Mailchimp
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Mailchimp Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Mailchimp kreće se od $149K po year za Engineer II do $291K po year za Staff Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $218K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mailchimp. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Engineer I
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Mailchimp, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $337,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the Софтверски Инжењер role in United States is $200,000.

Drugi resursi