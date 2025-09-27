Direktorijum kompanija
Mailchimp
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

Mailchimp Продукт Менаџер Plate

Продукт Менаџер kompenzacija in United States u Mailchimp kreće se od $180K po year za Product Manager II do $206K po year za Senior Product Manager. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $199K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mailchimp. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$180K
$136K
$30K
$13.5K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$190K
$0
$16.7K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Mailchimp, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u Mailchimp in United States iznosi $360,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mailchimp za Продукт Менаџер poziciju in United States je $179,000.

