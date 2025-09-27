Direktorijum kompanija
Mailchimp
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Маркетинг

  • Sve Маркетинг plate

Mailchimp Маркетинг Plate

Prosečna Маркетинг ukupna kompenzacija in United States u Mailchimp kreće se od $88.7K do $129K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mailchimp. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$101K - $117K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$88.7K$101K$117K$129K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Маркетинг prijavas u Mailchimp da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Mailchimp, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Маркетинг ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Маркетинг ni Mailchimp in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $128,710. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Mailchimp fun ipa Маркетинг in United States ni $88,691.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Mailchimp

Srodne kompanije

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi