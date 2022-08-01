Mahindra Group Plate

Direktorijum kompanija
Plate Mahindra Group kreću se od $1,648 ukupne kompenzacije godišnje za Tehnički Pisac na nižem nivou do $84,286 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Mahindra Group. Poslednja izmena: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $11.5K
Mašinski Inženjer
Median $12.4K
Menadžer Proizvoda
Median $34.4K

Računovođa
$12.1K
Korisnička Podrška
$18.3K
Naučnik Podataka
$19.5K
Hardverski Inženjer
$11.9K
Konsultant za Upravljanje
$7.2K
Prodaja
$4.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$84.3K
Tehnički Pisac
$1.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Mahindra Group je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $84,286. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mahindra Group je $12,058.

