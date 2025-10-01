Direktorijum kompanija
Magna International
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Ann Arbor, MI Area

Magna International Софтверски Инжењер Plate u Ann Arbor, MI Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Ann Arbor, MI Area u Magna International iznosi $135K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Magna International. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Magna International
Software Engineer
Southfield, MI
Ukupno godišnje
$135K
Nivo
L3
Osnovna plata
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
16 Godine
Koji su karijerni nivoi u Magna International?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatke
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a.

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Magna International in Ann Arbor, MI Area iznosi $159,920 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Magna International za Софтверски Инжењер poziciju in Ann Arbor, MI Area je $130,000.

Istaknuti poslovi

Drugi resursi