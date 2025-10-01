Direktorijum kompanija
Magic Leap
Magic Leap Софтверски Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in San Francisco Bay Area u Magic Leap kreće se od $160K po year za Associate Software Engineer do $330K po year za Principal Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $181K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Magic Leap. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Entry Software Engineer
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Magic Leap, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Softverski inženjer virtuelne realnosti

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Magic Leap in San Francisco Bay Area iznosi $330,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Magic Leap za Софтверски Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $180,000.

Drugi resursi