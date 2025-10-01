Софтверски Инжењер kompenzacija in Miami-Ft. Lauderdale Area u Magic Leap kreće se od $139K po year za Entry Software Engineer do $188K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Miami-Ft. Lauderdale Area iznosi $149K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Magic Leap. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Magic Leap, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
