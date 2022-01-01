Direktorijum kompanija
M1 Finance
M1 Finance Plate

Plate M1 Finance kreću se od $50,250 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг Операције na nižem nivou do $175,875 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u M1 Finance. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $165K
Кастомер Сервис
$62.7K
Маркетинг
$127K

Маркетинг Операције
$50.3K
Продукт Дизајнер
$119K
Продукт Менаџер
$169K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$176K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji M1 Finance, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

The highest paying role reported at M1 Finance is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at M1 Finance is $126,630.

Drugi resursi