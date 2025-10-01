Софтверски Инжењер kompenzacija in Wroclaw Metropolitan Area u Luxoft kreće se od PLN 144K po year za L2 do PLN 265K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Wroclaw Metropolitan Area iznosi PLN 168K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
