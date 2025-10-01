Софтверски Инжењер kompenzacija in Warsaw Metropolitan Area u Luxoft kreće se od PLN 125K po year za L2 do PLN 329K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 236K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
