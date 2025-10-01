Софтверски Инжењер kompenzacija in Ukraine u Luxoft kreće se od UAH 1.42M po year za L2 do UAH 3.18M po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in Ukraine iznosi UAH 1.78M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
