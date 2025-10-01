Софтверски Инжењер kompenzacija in Serbia u Luxoft kreće se od $46.8K po year za L2 do $48.1K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Serbia iznosi $57K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
