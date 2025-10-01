Софтверски Инжењер kompenzacija in Krakow Metropolitan Area u Luxoft kreće se od PLN 167K po year za L2 do PLN 251K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Krakow Metropolitan Area iznosi PLN 222K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
