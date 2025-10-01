Софтверски Инжењер kompenzacija in Germany u Luxoft kreće se od €64.3K po year za L2 do €86.5K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Germany iznosi €75.1K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
