Luxoft
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Bulgaria

Luxoft Софтверски Инжењер Plate u Bulgaria

Софтверски Инжењер kompenzacija in Bulgaria u Luxoft kreće se od BGN 105K po year za L3 do BGN 114K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Bulgaria iznosi BGN 101K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
BGN 278K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Luxoft?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Luxoft in Bulgaria iznosi BGN 117,946 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Luxoft za Софтверски Инжењер poziciju in Bulgaria je BGN 100,744.

