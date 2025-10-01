Direktorijum kompanija
Luxoft Софтверски Инжењер Plate u Bucharest Metropolitan Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Bucharest Metropolitan Area u Luxoft kreće se od RON 93.2K po year za L1 do RON 296K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Bucharest Metropolitan Area iznosi RON 141K.

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Luxoft in Bucharest Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of RON 295,833. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Софтверски Инжењер role in Bucharest Metropolitan Area is RON 141,485.

