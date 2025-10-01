Софтверски Инжењер kompenzacija in Bucharest Metropolitan Area u Luxoft kreće se od RON 93.2K po year za L1 do RON 296K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Bucharest Metropolitan Area iznosi RON 141K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
Plate nisu pronađene
