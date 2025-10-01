Продукт Дизајнер kompenzacija in Berlin Metropolitan Region u Luxoft iznosi €49.9K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in Berlin Metropolitan Region iznosi €52.4K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv