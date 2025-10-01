Direktorijum kompanija
Luxoft
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  • Sve Продукт Дизајнер plate

  • Berlin Metropolitan Region

Luxoft Продукт Дизајнер Plate u Berlin Metropolitan Region

Продукт Дизајнер kompenzacija in Berlin Metropolitan Region u Luxoft iznosi €49.9K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in Berlin Metropolitan Region iznosi €52.4K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxoft. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 3 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

€142K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Luxoft?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Продукт Дизајнер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

UX dizajner

ЧПП

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт Дизајнер в Luxoft in Berlin Metropolitan Region составляет €55,732 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luxoft для позиции Продукт Дизајнер in Berlin Metropolitan Region составляет €48,729.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Luxoft

Srodne kompanije

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi