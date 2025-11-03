Direktorijum kompanija
Luxembourg Institute of Science and Technology
Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in Luxembourg u Luxembourg Institute of Science and Technology kreće se od €53.2K do €77.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luxembourg Institute of Science and Technology. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€60.3K - €70K
Luxembourg
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Luxembourg Institute of Science and Technology?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg iznosi €77,149 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Luxembourg Institute of Science and Technology za Softverski Inženjer poziciju in Luxembourg je €53,161.

