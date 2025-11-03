Direktorijum kompanija
Lunar Energy
Medijana Hardverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Lunar Energy iznosi $173K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lunar Energy. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
Lunar Energy
Hardware Engineer
Mountain View, CA
Ukupno godišnje
$173K
Nivo
-
Osnovna plata
$170K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lunar Energy?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Lunar Energy in United States iznosi $204,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lunar Energy za Hardverski Inženjer poziciju in United States je $172,500.

