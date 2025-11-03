Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna kompenzacija in United States u Luminar Technologies kreće se od $228K do $325K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luminar Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$259K - $294K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$228K$259K$294K$325K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Luminar Technologies, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Luminar Technologies in United States iznosi $324,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Luminar Technologies za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in United States je $228,250.

