Direktorijum kompanija
Luminar Technologies
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Luminar Technologies Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Luminar Technologies iznosi $180K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luminar Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Luminar Technologies
Systems Engineer
Orlando, FL
Ukupno godišnje
$180K
Nivo
L3
Osnovna plata
$130K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Luminar Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Luminar Technologies, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Luminar Technologies in United States iznosi $331,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Luminar Technologies za Softverski Inženjer poziciju in United States je $200,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Luminar Technologies

Srodne kompanije

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi