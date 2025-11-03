Direktorijum kompanija
Luminar Technologies
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Mašinski Inženjer

  • Sve Mašinski Inženjer plate

Luminar Technologies Mašinski Inženjer Plate

Prosečna Mašinski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Luminar Technologies kreće se od $115K do $163K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luminar Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$131K - $155K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$115K$131K$155K$163K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Mašinski Inženjer prijavas u Luminar Technologies da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Luminar Technologies, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Mašinski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u Luminar Technologies in United States iznosi $163,300 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Luminar Technologies za Mašinski Inženjer poziciju in United States je $115,020.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Luminar Technologies

Srodne kompanije

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi