Direktorijum kompanija
Luminance
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Luminance Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United Kingdom u Luminance iznosi £69.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Luminance. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Luminance
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£69.1K
Nivo
Senior
Osnovna plata
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Luminance?
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.5K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Luminance in United Kingdom iznosi £74,032 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Luminance za Softverski Inženjer poziciju in United Kingdom je £69,077.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Luminance

Srodne kompanije

  • Stripe
  • Airbnb
  • Amazon
  • Netflix
  • Apple
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi