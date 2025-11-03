Direktorijum kompanija
Lumentum
Prosečna UX Istraživač ukupna kompenzacija in United States u Lumentum kreće se od $157K do $215K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lumentum. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$168K - $204K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$157K$168K$204K$215K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Lumentum, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UX Istraživač poziciju u Lumentum in United States iznosi $214,600 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lumentum za UX Istraživač poziciju in United States je $157,250.

Drugi resursi