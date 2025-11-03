Direktorijum kompanija
Lumentum
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Lumentum Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Lumentum iznosi $166K po year za Staff Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $163K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lumentum. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$166K
$140K
$18.3K
$7.5K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Lumentum, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Lumentum in United States iznosi $236,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lumentum za Softverski Inženjer poziciju in United States je $153,000.

